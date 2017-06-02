Роман Бабаев: "ЦСКА удовлетворен результатом, но не могу сказать, что все безмерно счастливы"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что в клубе довольны выходом команды в Лигу чемпионов по итогам сезона. Вместе с тем, по его словам, армейцы уже привыкли к тому, что для них существует только первое место.

– Когда ЦСКА финишировал вторым, у вас осталось ощущение маленькой победы? Все-таки снова перегнали "Зенит", попали в Лигу чемпионов.

– Да, было ощущение удовлетворенности от конечного результата. Но не могу сказать, что все безмерно счастливы. ЦСКА всех – и прежде всего самих себя – приучил к тому, что для нас существует только первое место. Однако в спорте невозможно все время находиться на вершине. И все-таки, наверное, не стоит забывать, что на протяжении 16 лет команда только один раз осталась без медалей. Мы гордимся этим достижением. А за последние шесть сезонов лишь однажды заняли третье место. Только первые или вторые.

Нынешнее серебро – хороший результат с учетом факторов, которые я уже озвучил. Кроме того, Дзагоев, наш системообразующий футболист, из-за травм пропустил больше половины чемпионата. На определенном этапе мы даже сохраняли шансы на золото. Но в условиях высочайшей конкуренции, в том числе финансовой, очень непросто становиться чемпионом каждый год. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева