Роман Бабаев: "ЦСКА реализовал всю билетную программу на матч с "Тереком"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев специально для "СЭ" прокомментировал первый матч команды на новом стадионе, в котором армейцы разгромили "Терек" (3:0). Он подчеркнул, что клуб реализовал всю билетную программу, однако аншлага не случилось из-за гостевого сектора и лож.

– Что все-таки надо улучшать? - вопрос Бабаеву.

– Вопросов хватает. Благодарны тем, кто пришел на стадион, за терпение. Наверняка возникли определенные сложности и с проходом, и с навигацией. Будем по мере возможности все недостатки устранять, в том числе и с системой питания. Главное – создали праздник, открыли стадион. Одержали уверенную победу. Так что этот день войдет в историю армейского спорта.

– На сайте РФПЛ указано, что на матче присутствовало 26,5 тысяч болельщиков. Обидно, что немного недотянули до аншлага?

– Мы реализовали всю билетную программу – то есть те билеты, которые мы имеем право продавать. Гостевой сектор вмещает примерно 2000 мест, но приехало около 100 поклонников гостей. То есть здесь мы ничего поделать уже не могли. Кроме того, не все ложи были заполнены. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева