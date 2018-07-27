Роман Бабаев: "ЦСКА пытался вновь арендовать Мусу"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб вновь пытался арендовать форварда "Лестера" Ахмеда Мусу. 25-летний нигериец во второй половине минувшего сезона выступал в составе армейцев на правах аренды.

– Не пытались вновь арендовать Ахмеда Мусу?

– Конечно, пытались. Но сейчас это очень сложно осуществить. Насколько я знаю, у англичан сейчас на столе лежит не одно предложение по аренде Ахмеда после того, как он сыграл на чемпионате мира. Однако, думаю, они почти до конца трансферного окна будут ждать варианта с полноценным трансфером.

– Где продолжит карьеру Оланаре?

– Он пока восстанавливается. К сожалению, у него опять небольшая травма колена. Это не очень серьезно, просто воспаление. Пока я не могу сказать, где он окажется. Думаю, ясность наступит через две-три недели. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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