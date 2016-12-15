Роман Бабаев: "ЦСКА оказывает Еременко всю необходимую помощь"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что клуб оказывает всю необходимую помощь полузащитнику Роману Еременко. Ранее 29-летний игрок был отстранен от футбольной деятельности на два года за употребление запрещенных веществ. В его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Недавно Еременко подал апелляцию на это решение.

- Роман Еременко уведомил УЕФА о намерении подать апелляцию. Клуб помогает ему? - вопрос Бабаеву.

- Конечно. Мы оказываем всю необходимую помощь. Другое дело, что подавать апелляцию может только сам ответчик - Роман. А так мы тесно взаимодействуем.