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Роман Бабаев: "ЦСКА оказывает Еременко всю необходимую помощь"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что клуб оказывает всю необходимую помощь полузащитнику Роману Еременко. Ранее 29-летний игрок был отстранен от футбольной деятельности на два года за употребление запрещенных веществ. В его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Недавно Еременко подал апелляцию на это решение.

- Роман Еременко уведомил УЕФА о намерении подать апелляцию. Клуб помогает ему? - вопрос Бабаеву.

- Конечно. Мы оказываем всю необходимую помощь. Другое дело, что подавать апелляцию может только сам ответчик - Роман. А так мы тесно взаимодействуем.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161215/1113776707.html

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