Роман Бабаев: "ЦСКА обсудил взаимодействие со школой Слуцкого"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что клуб планирует наладить взаимодействие со школой имени Леонида Слуцкого, открытой в Волгограде. По его словам, бывший главный тренер армейцев рад дать детям дорогу в большой спорт.

- Леонид Слуцкий открыл школу в Волгограде. Будете как-то с ним взаимодействовать? - вопрос Бабаеву.

- Да. На днях обсудили с ним это взаимодействие. Леонид Викторович рад дать ребятам дорогу в большой футбол через волгоградскую школу. Никто не собирается доводить их до уровня молодежной команды, к примеру. Он отдает себе отчет, что в возрасте 14-15 лет детишки будут уезжать в другие школы, более стабильные с точки зрения финансов. Мы будем очень внимательно следить за ними, но ребята могут оказаться и в школе "Краснодара", и "Локомотива", и "Динамо".