Роман Бабаев: "ЦСКА может получить около 20 миллионов евро за попадание в группу Лиги чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что УЕФА со следующего сезона увеличит призовые выплаты клубам за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. По его словам, клуб в этом случае получит около 20 миллионов евро.

– Со следующего сезона сумма выплат за попадание в групповой этап Лиги чемпионов существенно увеличивается – ЦСКА получит около 20 миллионов евро, – цитирует ТАСС Бабаева. – Если в прошедшем сезоне было в районе 15 миллионов, а дальше зависело от игры после групповой стадии, то со следующего сезона только за выход будет почти 20 млн. Основная часть выплат для всех одинаковая, и она увеличилась почти на два миллиона евро: было примерно 12,7 миллионов, а со следующего сезона, соответственно, будет больше.

Поэтому для нас крайне важно попасть в групповой этап, тем более, что мы и болельщиков уже приучили, что постоянно участвуем в лучшем клубном турнире Старого Света, – пять сезонов подряд играем в Лиге чемпионов, не хочется нарушать эту традицию. Понятно, что и третье место (в чемпионате России) – это тоже хороший результат, но с определенной оговоркой, потому что квалификация – это всегда риск, четыре дополнительных матча и раннее начало. Но третье место еще нужно заслужить, поэтому пока ничего не решено.