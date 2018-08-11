Роман Бабаев: "ЦСКА мог засудить Еременко. Но мы посчитали, что это неправильно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему Роман Еременко перешел в "Спартак", а не в армейский клуб. По его словам, ЦСКА мог обратиться в суд

– ЦСКА мог засудить Еременко, как в свое время это попытался сделать "Челси" в отношении Муту?

– Да, могли это сделать. Причем штраф был большой. То есть это даже не предмет дискуссии – все было прописано в контракте. Но мы посчитали, что это неправильно. Каждый может оступиться. Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота. (Виталий АЙРАПЕТОВ)