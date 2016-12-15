Роман Бабаев: "ЦСКА ищет нападающего на всех трансферных рынках"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами на зимнее трансферное окно, отметив, что команде необходим нападающий. По его словам, бразилец Витинью может занять позицию Романа Еременко.



– Конечно, первый круг получился противоречивым. Мы действительно рассчитывали на большее, – цитирует Бабаева sportfm.ru. – Но к сожалению, кадровые потери не дали нам воплотить то, что мы планировали. Безусловно, это травмы Алана Дзагоева и дисквалификация Романа Еременко. Но мы все же надеемся выйти из этой ситуации, усилив команду в зимнюю паузу.



Конечно, мы нуждаемся в нападающем. Скажу сразу, что рассматриваем различные варианты усиления атакующей линии на всех трансферных рынках всех континентов. Уже известно, что в команду вернутся Витинью и Васин. Помимо этого было бы очень хорошо увидеть в клубе новых футболистов, на что я и надеюсь.



Что касается Витинью, то если он не испытает ментальных проблем, которые в свое время помешали ему заиграть в ЦСКА, тогда все будет хорошо. Рассматриваем его на позицию Романа Еременко, хотя в "Интернасьонале" он играл на позиции центрального нападающего. Очень надеемся, что он в Бразилии повзрослел и сейчас ему будет легче адаптироваться в нашей команде.