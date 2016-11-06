Роман Бабаев: "ЦСКА играл через "не могу"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что матч складывался непросто. Бабаев добавил, что верит в нападающего Федора Чалова.

– Сложней матч. Непросто для нас складывался. Тем не менее, считаю, что ребята сыграли достойно. Не в чем их упрекнуть. Марио Фернандес вообще играл через боль, через "не могу", как и вся команда. Оказались в такой ситуации, но это футбол, ничего страшного, нужно бороться дальше. Понятно, что были и судейские ошибки... Но и футболисты ошибаются, и судьи.

– Вы про второй гол "Амкара"?

– И про него тоже, но и про другие моменты. В частности, когда Тошич выходил один на один в конце второго тайма и дали фол в пользу провинившегося, чего не надо было делать. Тем более, что в такой опасной атаке нужно доигрывать эпизод. Но дело не в судействе. Будем объективными. Никто не собирается валить все проблемы на судей.

– Чалов вышел сегодня на поле. Что можете сказать?

– Федя – молодец. Думаю, он заслужил этот шанс. Надеюсь, он вырастет в игрока основного состава. Рад, что молодежь у нас старается в первенстве молодежных команда. (Ярослав СУСОВ)