Роман Бабаев: "ЦСКА было стыдно за игру с "Базелем", поэтому на "Зенит" вышли агрессивно настроенными"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что футболистом было стыдно перед болельщиками за игру в Лиге чемпионов с "Базелем" (0:2). Он отметил, что игроки вышли на матч 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) агрессивно настроенными.

- Игра на мой взгляд получилась. Очень интересный матч, - сказал Бабаев. - В первом тайме владели преимуществом, но не сумели реализовать свои моменты. Второй уже получился равным, обоюдоострым. К сожалению, не удалось победить.

- Показалось, что армейцы вышли на матч по-хорошему злыми. Ребята сами на себя разозлились после не самой успешной игры с "Базелем"?

- Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили нас поддержать поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Сложно сказать, почему так получилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись. У меня лично сложилось ощущение, что "Зенит" оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте - заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"//

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