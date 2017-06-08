Роман Бабаев: "Чепчугов, скорее всего, останется в премьер-лиге"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что бывший вратарь команды Сергей Чепчугов, контракт которого с армейцами истек по окончании сезона-2016/17, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По его словам, голкипер скорее всего останется в РФПЛ. Также он отметил, что переговоры с сербским полузащитникам Зораном Тошичем продолжаются и конкретики нет.

– Где может оказаться Чепчугов?

- У него есть несколько вариантов, – сказал Бабаев. – Мы помогаем ему. Думаю, что он останется в премьер-лиге.

– Есть определенность по поводу Тошича?

– Пока нет, переговоры ведутся. (Павел ГУРЕВИЧ)