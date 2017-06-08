Роман Бабаев: "Чепчугов, скорее всего, останется в премьер-лиге"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что бывший вратарь команды Сергей Чепчугов, контракт которого с армейцами истек по окончании сезона-2016/17, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По его словам, голкипер скорее всего останется в РФПЛ. Также он отметил, что переговоры с сербским полузащитникам Зораном Тошичем продолжаются и конкретики нет.
– Где может оказаться Чепчугов?
- У него есть несколько вариантов, – сказал Бабаев. – Мы помогаем ему. Думаю, что он останется в премьер-лиге.
– Есть определенность по поводу Тошича?
– Пока нет, переговоры ведутся. (Павел ГУРЕВИЧ)
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17:12