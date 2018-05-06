Роман Бабаев: "Чалов в сборной? Почему бы и нет, он прибавляет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев – о хет-трике Федора Чалова в матче 29-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (6:0), борьбе за второе место и чемпионстве "Локомотива".
– Чалову уже можно помечтать о сборной?
– Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!
– Что с Кучаевым?
– Пока не знаю, там повреждение колена. Хочется надеяться, что ничего серьезного.
– ЦСКА уже не сможет стать чемпионом.
– Тем не менее, мы продолжаем бороться за серебряные, бронзовые медали. Хотим занять как можно боле высокое место. Не думаю, что чемпионство "Локо" как-то повлияло на мотивацию футболистов.
– На помощь "Динамо" в последнем туре можно рассчитывать?
– Думаю, все команды будут играть для своих болельщиков, вне зависимости от турнирных раскладов. Мы думаем только о нашем сопернике.
– Новости по продлению контрактов есть?
– Пока нет.
– Были еще надежды, что можно догнать "Локо"?
– Объективно "Локо" далеко оторвался. Даже осечки не позволили конкурентам приблизиться вплотную. "Локо" по делу занял первое место. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Jean4
Хахаха, прибавляет, забил 3 мяча в договорном мачте, прибавляет =))) Хотя учитывая уровень оставшихся в строю "бомбардиров" в сборную можно и таких брать, хуже уже некуда.
21:42
Эугенио
Жаль, Ахмед хет-трик не сделал.)
21:29