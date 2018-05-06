Роман Бабаев: "Чалов в сборной? Почему бы и нет, он прибавляет"

Сегодня. Москва. ЦСКА – "Арсенал" - 6:0. Александр ГОЛОВИН и Федор ЧАЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев – о хет-трике Федора Чалова в матче 29-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (6:0), борьбе за второе место и чемпионстве "Локомотива".

– Чалову уже можно помечтать о сборной?

– Почему бы и нет. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Но я уверен, что Черчесов следит за всеми футболистами и примет правильное решение. Федя прибавляет от матча к матчу, вошел в игровой ритм, он молодец!

– Что с Кучаевым?

– Пока не знаю, там повреждение колена. Хочется надеяться, что ничего серьезного.

– ЦСКА уже не сможет стать чемпионом.

– Тем не менее, мы продолжаем бороться за серебряные, бронзовые медали. Хотим занять как можно боле высокое место. Не думаю, что чемпионство "Локо" как-то повлияло на мотивацию футболистов.

– На помощь "Динамо" в последнем туре можно рассчитывать?

– Думаю, все команды будут играть для своих болельщиков, вне зависимости от турнирных раскладов. Мы думаем только о нашем сопернике.

– Новости по продлению контрактов есть?

– Пока нет.

– Были еще надежды, что можно догнать "Локо"?

– Объективно "Локо" далеко оторвался. Даже осечки не позволили конкурентам приблизиться вплотную. "Локо" по делу занял первое место. (Юлия ЯКОВЛЕВА)