Роман Бабаев: "Чалов только в начале пути"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:0) пожелал удачи Федору Чалову, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 19-летний форвард отметился в этой встрече дублем, а также заработал пенальти, с которого был открыт счет.

– Добились победы – это главное, – сказал Бабаев. – Сейчас идет борьба за второе место, осечки допускать нельзя. Было тяжело преодолеть оборонительный заслон "Арсенала", но после первого гола раскрепостились, сыграли на хорошем уровне. Могли победить и крупнее. Впрочем, переоценивать результат тоже не стоит.

– Чалов сделал дубль. Он сегодня – первый форвард ЦСКА?

– Так говорить преждевременно. Федя только в начале пути. Очень надеюсь, что он закрепится в основе. Как и другие молодые игроки. Желаю ему удачи, пусть не снижает к себе требования.

– Занять второе место – вопрос жизни и смерти?

– Безусловно, это очень важно. Приложим все усилия.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"