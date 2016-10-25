Роман Бабаев: "Будем разбираться, болельщики – часть нашей семьи"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил отношение клуба к оскорблениям, нанесенным болельщиками главному тренеру в двух последних матчах чемпионата России. Он подчеркнул: когда команда бьется, но не всегда добивается результата, поддержка для нее еще важнее, чем когда все хорошо.

– Во-первых, должен официально заявить: обсуждаемые баннеры и соответствующую позицию разделяет абсолютное меньшинство болельщиков ЦСКА, – подчеркнул Бабаев. – Насколько мне известно, даже в фанатском секторе армейцев возникли серьезные разногласия по этому поводу. Во-вторых, считаем априори недопустимым подобную форму обращения к главному тренеру нашего клуба! И не только потому, что это недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно.

Честно говоря, я не удивился бы подобному плакату в адрес Слуцкого, выигравшему три золота и одно серебро за последние четыре сезона, от поклонников конкурентов, которые годами, а то и десятилетиями не видели чемпионских кубков. Но от своих – это, что называется, нож в спину, причем всей команде! Более того, общался с нашими футболистами. Все приняли эти выпады, и на свой счет в том числе.

– Что теперь намерено предпринять руководство ЦСКА?

– В любом случае будем разбираться. Болельщики – часть нашей семьи. Когда команда бьется, но не всегда добивается результата, их поддержка для нас еще важнее, чем когда все хорошо. А парням, ставшим авторами этой акции и сомневающимся, хотел бы напомнить девиз, который очень часто звучит в нашем фанатском секторе: "Пока мы едины, мы непобедимы!" (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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