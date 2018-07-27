Роман Бабаев: "Будем рады видеть братьев Березуцких в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что уход защитников Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких является потерей для всего российского футбола. Футболисты недавно объявили о завершении игровой карьеры.

– Планируете ли провести прощальный матч Игнашевича и Березуцких или кто-то из них еще все-таки вернется по ходу сезона?

– Мы общались на эту тему и с братьями, и Сергеем. Когда-нибудь мы что-нибудь обязательно организуем. Ушли три легенды. Это потеря не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола. С другой стороны, ничто не вечно под луной. Мы очень рады, что Сережа остался в структуре клуба, хотя у него имелись и другие интересные предложения.

– А что будет с Березуцкими?

– Братья пока отдыхают. У них, как говорится, творческий отпуск (улыбается). Если Вася и Леха захотят остаться в футболе, мы, конечно, будем рады их видеть в ЦСКА. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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