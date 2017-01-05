Роман Бабаев: "Боли был в расширенном списке ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что в шорт-листе команды находился нападающий "Анжи" Янник Боли. Напомним, что в конце декабря махачкалинский клуб объявил о продаже ведущих футболистов.
– В связи с распродажей в "Анжи" кандидатура Боли не рассматривается?
– В расширенном списке был и этот футболист.
– Георгий Миланов сообщал, что ведутся переговоры по продлению контракта.
– Мы в процессе. Но уверен, что нам удастся договориться и договор будет продлен.
– Витинью рассматривается именно как исполнитель в линию атаки или полузащиты?
– Атаки. (Ярослав СУСОВ)