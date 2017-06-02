Роман Бабаев: "Базелюк - не плохой, просто Чалов и Головин - исключения из правил"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что клуб получил несколько предложений по аренде Константина Базелюка от клубов премьер-лиги. По его словам, это связано с тем, что 24-летний футболист провел хороший отрезок карьеры в "Эшториле". Нападающий, который выступает за основной состав армейцев с 2013 года ранее побывал в арендах у московского "Торпедо" и "СКА-Хабаровск".

– Головин и Чалов по менталитету, отношению к делу сильно отличаются от Базелюка, про которого многие уже позабыли?

– А я вам готов напомнить про Базелюка. У нас много обращений по поводу Кости, в том числе от команд РФПЛ, которые хотят взять его в аренду. Он провел неплохой отрезок карьеры в Португалии.

Нельзя обвинять Базелюка в том, что он такой или сякой. Просто Саша и Федя – это скорее исключения из правила. Трудяги, у них работа на первом месте, а развлечения отходят на второй и даже третий план. Да и объективно по уровню мастерства и таланта Головин и Чалов посильнее Базелюка, хотя и Костя обладает сильными качествами.(Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева