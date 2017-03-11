Роман Бабаев: "Акинфеев теперь бьет рекорды Акинфеева"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил радость за вратаря команды Игоря Акинфеева, который в игре 19-го тура чемпионата России против "Томи" (4:0) побил рекорд Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках национального первенства. У легендарного динамовца – 160 игр, у 30-летнего армейца после минувшей встречи -161 матч на ноль.

– Это уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина – дорогого стоит, – сказал Бабаев. – Думаю, что этот рекорд будет держаться долгое время. Получается так, что теперь Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы рады за нашего капитана и лидера. Уверен, что у него впереди еще много достижений, потому что по вратарским меркам он молодой футболист. Желаем ему удачи и, главное – здоровья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)