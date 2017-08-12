20:47 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Акинфеев полностью восстановился от травмы"


Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы команды над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что вратарь Игорь Акинфеев полностью восстановился от травмы. По его словам, в этой встрече он играл, как настоящий капитан.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 2:1. 84-я минута. Только что ВИТИНЬЮ провел победный гол.Красно-синяя минута. Почему ЦСКА выиграл у "Спартака"

Напомним, что голкипер получил повреждение колена в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0), который прошел 2 августа.

- Акинфеев полностью восстановился от травмы? - вопрос Бабаеву.

- Да. После игры я зашел в раздевалку, он чувствует себя хорошо. Он проявил себя отлично на поле, как настоящий капитан, выручил нас в концовке.

- Сколько еще Фернандес будет играть в маске?

- Около месяца. Уверен, когда он ее снимет, будет играть еще лучше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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