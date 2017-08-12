Роман Бабаев: "Акинфеев полностью восстановился от травмы"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы команды над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что вратарь Игорь Акинфеев полностью восстановился от травмы. По его словам, в этой встрече он играл, как настоящий капитан.
Напомним, что голкипер получил повреждение колена в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0), который прошел 2 августа.
- Акинфеев полностью восстановился от травмы? - вопрос Бабаеву.
- Да. После игры я зашел в раздевалку, он чувствует себя хорошо. Он проявил себя отлично на поле, как настоящий капитан, выручил нас в концовке.
- Сколько еще Фернандес будет играть в маске?
- Около месяца. Уверен, когда он ее снимет, будет играть еще лучше. (Павел ГУРЕВИЧ)
Опрос
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- АЕК Афины (футбол)
- Роман Бабаев
- Мариу Фернандес (футбол)