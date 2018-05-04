Роман Асхабадзе: "За Рошу "Спартак" переплатил, Максимович ведомый, а Пашалич не до конца мотивирован"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" прокомментировал последние приобретения красно-белых. По его словам, красно-белые совершили не очень удачные сделки.

– Прокомментируйте последние приобретения "Спартака".

– Сразу говорил, что за Педро Рошу переплатили. Зная весь рынок Бразилии, даже с учетом накруток для России, могу сказать, что за него заплатили слишком много. Однако нельзя сказать, что Роша – игрок без качеств. Просто по каким-то причинам не попадает в состав. И это вопрос исключительно к главному тренеру.

– Пашалич?

– Человек, права на которого принадлежат "Челси", не до конца мотивирован. Не всегда проходит в состав. И об этом опять же надо спрашивать Карреру.

– Максимович?

– Когда его только арендовали у "Наполи", я сразу сказал, что это сильный футболист. Но он ведомый. Ему рядом нужен защитник, который будет его направлять, страховать. В "Спартаке" сейчас таких нет. Они, в принципе, все ведомые.

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