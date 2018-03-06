Роман Асхабадзе: "Выбор Карреры был удивительным для всех"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что у красно-белых до сих пор хромает игра в обороне. Асхабадзе также добавил, что назначение Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды был удивительным для всех.

- Выбор Массимо Карреры был удивительным для всех, - цитирует "Спорт FM" Асхабадзе. - Он приезжал в "Спартак" помощником, чтобы наладить игру в обороне, которая хромает до сих пор. Но тут разные аспекты и другие условия. Это Россия.

Лично я думаю, что решение по Каррере было спонтанное. Они решили посмотреть, что будет. В итоге стало хорошо. А если "Спартак" выиграет еще один титул в этом году, то это станет очередным шагом вперед.