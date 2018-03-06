Роман Асхабадзе: "Спартак" переплатил за Педро Рошу"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что защитник красно-белых Никола Максимович - очень сильный индивидуальный игрок. Асхабадзе также добавил, что московский клуб переплатил за нападающего Педро Рошу.

- Я думаю, что в случае с Педро Рошей "Спартак" переплатил за игрока - цитирует "Спорт FM" Асхабадзе. - Его трансфер должен был быть дешевле. Ведь если верить СМИ, красно-белые заплатили за Рошу 12 миллионов евро, а вот КПД от него такого не будет. Хотя мне очень странно, почему он вовсе не играет. Вполне возможно, что он перспективный футболист и ему просто нужно время на адаптацию.



Если говорить о Максимовиче, то он очень сильный индивидуальный игрок. В свое время "Спартак" следил за ним. Другие российские клубы тоже вели его. Ему нужно дать время, чтобы сыграться с партнёрами по команде.