20:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Асхабадзе: "Состав ЦСКА остался на том же уровне"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он отметил финансовые трудности ЦСКА, выставив армейцам три балла из пяти возможных.

– Тяжело оценивать селекцию армейцев, поскольку у них есть определенные финансовые сложности, и клуб в очередной раз был не очень активен, – сказал Асхабадзе. – Вся работа свелась к возвращению старых знакомых: Оланаре, Васина и Витинью.

Траоре уехал в Испанию, но он был в аренде, заработать на немничего не удалось, только сэкономить на зарплате. Думаю, состав ЦСКА по сравнению с осенним остался плюс-минус на том же уровне. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"

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