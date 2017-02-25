Роман Асхабадзе: "Ростов" разгрузил зарплатную ведомость, а в клубе каждый рубль на счету"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он отдал должное "Ростову", сумевшему сохранить лидеров и укрепить состав, выставив команде четыре из пяти возможных баллов.

– Команда не потеряла никого из лидеров, несмотря на разговоры об уходе Нобоа, – сказал Асхабадзе. – Удалось без серьезных вложений достаточно хорошо укрепить состав Девичем и Могилевцем.

Плюс Эззатоллахи, подписавший новый контракт с "Ростовом", уехал в аренду в "Анжи", в "Арсенал" до конца сезона отправился Мусса Думбья, – а это разгрузка зарплатной ведомости, в донском клубе каждый рубль наверняка на счету. Словом, грамотная работа. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"