Роман Асхабадзе: "Пуцко на сегодняшний день не станет усилением для "Уфы"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он отметил пассивность "Уфы" в вопросе приобретения игроков, поставив команде три с половиной из пяти возможных баллов.

– Уфимцы заработали на трансфере Лунева в "Зенит", здесь молодцы, но с тем же "Амкаром" их продажи все-таки не сравнить, – сказал Асхабадзе. – В направлении "на вход" клуб особенной активности не проявил. Главная удача – приобретение Беленова, а в остальном и отметить толком нечего.

Тот же Пуцко еще молод и неопытен, и не думаю, что он станет усилением на сегодняшний день. В будущем – да. Уехал обратно в ЦСКА Васин, бывший основным центральным защитником. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"