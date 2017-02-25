22:52 25 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Асхабадзе: "Пуцко на сегодняшний день не станет усилением для "Уфы"

0
0
0
0
1

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он отметил пассивность "Уфы" в вопросе приобретения игроков, поставив команде три с половиной из пяти возможных баллов.

– Уфимцы заработали на трансфере Лунева в "Зенит", здесь молодцы, но с тем же "Амкаром" их продажи все-таки не сравнить, – сказал Асхабадзе. – В направлении "на вход" клуб особенной активности не проявил. Главная удача – приобретение Беленова, а в остальном и отметить толком нечего.

Тот же Пуцко еще молод и неопытен, и не думаю, что он станет усилением на сегодняшний день. В будущем – да. Уехал обратно в ЦСКА Васин, бывший основным центральным защитником. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"

Опрос

Кто из клубов РФПЛ лучше всех провел зимнюю трансферную кампанию?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zerratt_

Ну и зря. Я отмечаю все 6 приобритений. Куда надо, туда купили с головой. Лишних не брали. На усиление денег больших не тратим.

23:45 25 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ