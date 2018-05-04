Роман Асхабадзе: "Нечего раздувать историю из того, что помощник главного тренера "Спартака" уходит"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" призвал общественность не раздувать историю из ухода Романа Пилипчука из тренерского штаба красно-белых.

– А что происходит сейчас в "Спартаке"? Роман Пилипчук заявляет об уходе из команды через прессу. При этом благодарит за работу всех, кроме Карреры…

– Как человек, побывавший в структуре футбольного клуба и в частности в "Спартаке", полностью поддерживаю Леонида Арнольдовича Федуна, который дал исчерпывающий комментарий.

– Имеете в виду фразу "Не надо лезть в наши внутренние дела"?

– Да. Нечего раздувать историю из того, что помощник главного тренера уходит. Мне интереснее говорить о турнирной таблице, разбирать игру, тактику и так далее. Вот вы можете вспомнить, какой помощник главного тренера в последний раз покидал какой-либо клуб? А главное, чтобы потом об этом так много говорили и писали.

– Считается, что Пилипчук принимал решения по тактике "Спартака" на конкретные игры, здорово подсказывал Каррере.

– Да дело не в этом. Просто речь идет о "Спартаке". "Амкар" вот не так давно покинул Каряка, который сначала помогал Гаджиеву, а затем Евсееву. Но ведь никто шума не поднял! Об этом хоть кто-то писал столько, сколько о Пилипчуке? Хотя, допускаю, что Каряка играл важную роль в тренировочном процессе пермяков, эффективно помогал главному тренеру. Ажиотаж вокругПилипчука продиктован, прежде всего, клубом, в котором он работал. Однако мне интереснее говорить о главных тренерах, а не о помощниках. Именно главные в первую очередь отвечают за результат.

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