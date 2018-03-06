Роман Асхабадзе: "Мане и Салах не захотели ехать в Россию"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что в свое время красно-белые хотели приобрести Садио Мане и Мохамеда Салаха. Асхабадзе подчеркнул, что эти футболисты отказались ехать в Россию.

– Много было игроков, которых в свое время хотели купить, – цитирует "Спорт FM" Асхабадзе. – Могу сказать, что была задача купить Садио Мане. Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии и в Россию он ехать не хотел.



Также "Спартак" хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в "Спартак".