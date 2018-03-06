20:39 6 марта | Футбол — РФПЛ

Роман Асхабадзе: "Мане и Салах не захотели ехать в Россию"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что в свое время красно-белые хотели приобрести Садио Мане и Мохамеда Салаха. Асхабадзе подчеркнул, что эти футболисты отказались ехать в Россию.

– Много было игроков, которых в свое время хотели купить, – цитирует "Спорт FM" Асхабадзе. – Могу сказать, что была задача купить Садио Мане. Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии и в Россию он ехать не хотел.

Также "Спартак" хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в "Спартак".

Дополнительная информация

https://sportfm.ru/news/askhabadze-mane-i-salakh-ne-zakhoteli-ekhat-v-rossiyu.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

а я хотел Неймара подписать, но он не захотел :)))

03:06

hottie

Не смогли выговорить слова "Асхабадзе" и "Спартак" и решили не ехать

21:54 6 марта

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