Роман Асхабадзе: "Логика "Локомотива" мне непонятна"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он выразил недоумение в связи с переходом в "Локомотив" иностранцев, выставив железнодорожникам два с половиной балла из пяти возможных.

– Самая, пожалуй, неординарная ситуация, – сказал Асхабадзе. – И мне логика действий железнодорожников не совсем понятна. Игроки с российскими паспортами и лидеры последних сезонов ушли, клуб в связи с этим испытывает проблемы с составом, о которых говорил в открытую даже Юрий Семин. А взамен в аренду приехали Кверквелия и Ари – мало того что иностранцы, так еще и имевшие проблемы с попаданием в состав в прежних клубах. Грузинский защитник вообще не провел ни одной минуты в чемпионате и не оказывался в заявке пять месяцев!

Еще появились 32-летний Фарфан, тоже нигде не выступавший в последнее время, и Маргасов, не закрепившийся в "Крыльях". То есть новичками "Локо" стали футболисты, у которых были большие проблемы с практикой. Учитывая цели клуба и его бюджет, все это видеть несколько странно. Зато ушли Самедов и Шишкин, а с Миранчуком возникла целая эпопея.

И не поймешь, правильно ли "Локо" сделал, что сохранил полузащитника на весну. С одной стороны, если Алексей проведет результативный отрезок, данный шаг станет оправданным. С другой, о его психологическом состоянии после всей этой истории можно только догадываться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"