Роман Асхабадзе: "Класса новичков хватит "Анжи", чтобы избежать вылета"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он положительно оценил работу "Анжи", отметив, что в условиях перестройки махачкалинцам удалось сохранить боеспособный состав.

- В махачкалинском клубе произошла реорганизация, и пришедшие руководство и тренерский штаб собирали новую команду, - сказал Асхабадзе. - Учитывая кратчайшие сроки, урезание бюджета и уменьшение зарплатного фонда, работу "Анжи" провел очень качественную.

Уехали футболисты с самыми высокими окладами, однако вместо них появились качественные исполнители – Эззатоллахи, Хубулов, Форбс и так далее, их класса должно хватить для поддержания прежнего общего уровня и избежания вылета из премьер-лиги. Плюс удалось сохранить тех же Паршивлюка и Яковлева. Абсолютно понятные и грамотные действия. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"