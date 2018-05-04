Роман Асхабадзе: "Карпин завоевал два серебра в "Спартаке" в тяжелейших условиях. Ему нечего доказывать"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину нечего доказывать красно-белым. Специиласт возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год.



– Карпин против Спартака – классная вывеска?

– Однозначно не стоит заострять внимание именно на таком противостоянии. Просто "Спартак" у себя дома принимает "Ростов". Возможно, активным болельщикам и журналистам интересно, прежде всего, как тренер Карпин впервые сыграет против своей бывший команды. Но если говорить о профессионалах, самом Карпине, Каррере, то для них это очередной матч, который влияет на распределение мест в турнирной таблице.

– Но неужели Карпин не хочет ничего доказать "Спартаку"?

– Думаю, что нет. Для Карпина, как я уже сказал, это очередной матч. "Ростов", конечно, хочет зацепить очки исходя из своего положения в таблице. Вот и все.

Карпин уже все доказал в "Спартаке". Завоевал два серебра в тяжелейших условиях – имею в виду конкуренцию в чемпионате: "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Рубин". Все сказано результатами. Ему нечего доказывать "Спартаку".

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