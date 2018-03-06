Роман Асхабадзе: "Игра "Локомотива" более слаженная, чем у "Зенита"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что отрыв "Локомотива" еще не гарантирует им чемпионства. Асхабадзе также добавил, что игра железнодорожников более слаженная, чем у "Зенита".

- Лидерство "Локомотива"? Это футбол, поэтому тут все возможно, - цитирует "Спорт FM" Асхабадзе. - На сегодняшний день по игре железнодорожники показывают наиболее слаженную игру. У них есть игровая дисциплина. Каждый футболист выполняет определенную роль на поле. Их игра более слаженная, чем у "Зенита". Для меня это очевидно.