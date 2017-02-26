00:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Асхабадзе: "Глеб в "Крыльях"? Здесь даже комментировать нечего"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он выставил "Крыльям Советов" три с половиной балла из пяти возможных, отметив, что самарцам удалось заработать на продаже игроков.

– Отмечу только заработок на продажах Молло и Цаллагова в "Зенит", – сказал Асхабадзе. – Кампания по усилению не впечатляет. Зуев из "Спартака" – та же история, что и с Пуцко в "Уфе": талантливый футболист с серьезной базой, но пока молодой и мало игравший в премьер-лиге. Ему понадобится время, хотя и буду рад ошибиться. Приход опытного Глеба? Здесь даже комментировать нечего... (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"

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