Роман Асхабадзе: "Глеб в "Крыльях"? Здесь даже комментировать нечего"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он выставил "Крыльям Советов" три с половиной балла из пяти возможных, отметив, что самарцам удалось заработать на продаже игроков.

– Отмечу только заработок на продажах Молло и Цаллагова в "Зенит", – сказал Асхабадзе. – Кампания по усилению не впечатляет. Зуев из "Спартака" – та же история, что и с Пуцко в "Уфе": талантливый футболист с серьезной базой, но пока молодой и мало игравший в премьер-лиге. Ему понадобится время, хотя и буду рад ошибиться. Приход опытного Глеба? Здесь даже комментировать нечего... (Михаил ГОНЧАРОВ)

Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"