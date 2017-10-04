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16:35 | Футбол — РФПЛ

Ролиму Карму: "Переход Луана в "Спартак" маловероятен"

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Ролиму Карму, являющийся главой агентства, представляющего интересы нападающего "Гремиу" Луана, высказал мнение, что бразилец вряд ли переедет в Россию во время зимнего трансферного окна. Ранее агент форварда сообщил, что Луан может в январе перейти в "Спартак".

 
Нападающий &quot;Гремиу&quot; ЛУАН отказался от перехода в &quot;Спартак&quot;.Луан переходил в "Спартак", переходил, но так и не перешел. Как это было

– Не знаю, что может произойти зимой, – цитирует "Спорт день за днем" Карму. – Однако, мне кажется, что тяжело будет сделать так, чтобы Луан поехал играть в Россию.

Повлияет ли на решение Луана трансфер Педро Роши в "Спартак"? Думаю, что в любом случае его переход в Россию маловероятен. Впрочем, опять-таки, не знаю, что произойдет зимой.

Напомним, что срок контракта Луана с "Гремиу" истекает 17 сентября 2018 года. Минувшим летом "Спартак" вел переговоры по трансферу игрока, но сделка так и не состоялась.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-luan-i-spartak-tyazhelo-budet-sdelat-tak-chtoby-on-poexal-igrat-v-rossiyu

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ziggy1976

надо составить список всех пинателей мяча в мире, чей переход в СМ маловероятен (лучше именно зимой). и периодически обновлять актуальную информацию, заполняя полосу и плодя комменты)

16:55

ЗЗ+

Да едрит твою налево - опять начали своё мочало...

16:53

Понимающий

Конкуренты раскачивают спартаковскую лодку.. Плюс газетенка рубит рейтинг!!!

16:46