Ролиму Карму: "Переход Луана в "Спартак" маловероятен"

Ролиму Карму, являющийся главой агентства, представляющего интересы нападающего "Гремиу" Луана, высказал мнение, что бразилец вряд ли переедет в Россию во время зимнего трансферного окна. Ранее агент форварда сообщил, что Луан может в январе перейти в "Спартак".
– Не знаю, что может произойти зимой, – цитирует "Спорт день за днем" Карму. – Однако, мне кажется, что тяжело будет сделать так, чтобы Луан поехал играть в Россию.
Повлияет ли на решение Луана трансфер Педро Роши в "Спартак"? Думаю, что в любом случае его переход в Россию маловероятен. Впрочем, опять-таки, не знаю, что произойдет зимой.
Напомним, что срок контракта Луана с "Гремиу" истекает 17 сентября 2018 года. Минувшим летом "Спартак" вел переговоры по трансферу игрока, но сделка так и не состоялась.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/agent-luan-i-spartak-tyazhelo-budet-sdelat-tak-chtoby-on-poexal-igrat-v-rossiyu
ziggy1976
надо составить список всех пинателей мяча в мире, чей переход в СМ маловероятен (лучше именно зимой). и периодически обновлять актуальную информацию, заполняя полосу и плодя комменты)
16:55
ЗЗ+
Да едрит твою налево - опять начали своё мочало...
16:53
Понимающий
Конкуренты раскачивают спартаковскую лодку.. Плюс газетенка рубит рейтинг!!!
16:46