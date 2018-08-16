Роланд Гиголаев: "Руководство "Анжи" уверяет, что деньги будут"

Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев отметил, что команда старается не думать о финансовых проблемах, а просто выполнять свою работу. Махачкалинцы в 4-м туре РПЛ сыграют с "Оренбургом" на своем поле.

– Мы стараемся абстрагироваться от новостей о проблемах клуба и просто выполнять свою работу, – приводят "Известия" слова Гиголаева. — Мы профессионалы, поэтому готовимся к предстоящим матчам со всей ответственностью. С руководством "Анжи" у нас идет диалог — они уверяют, что деньги будут. И с клубом всё будет нормально. Я стараюсь не думать об этих проблемах — я пришел в команду, чтобы играть в футбол. Деньги деньгами, а футбол на первом месте.