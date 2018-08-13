Роланд Гиголаев: "Первое удаление "Анжи" стопроцентное, от второго можно было воздержаться"

Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев отметил, что арбитр матча 3-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1) мог не удалять Дмитрия Белорукова за фол последней надежды. По его словам, первое удаление в этой встрече было бесспорным.

- С самого начала игра давалась очень тяжело, но мы хорошо перестраивались, — приводят "Известия" слова Гиголаева. — В первом тайме почти не дали "Спартаку" создавать моменты у наших ворот — была только пара полумоментов. Что касается удалений, то первое, на мой взгляд, было железное, стопроцентное. По крайней мере так я видел этот эпизод, находясь недалеко от него. Но от второй красной карточки судья мог воздержаться. Да, фол был, но за Белоруковым были еще игроки, поэтому можно было ограничиться штрафным ударом. У нас был настрой не только не пропустить, но и ждать своего шанса в атаке. Наверное, мы так будем играть в каждом матче, за исключением домашних встреч.