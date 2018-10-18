Роланд Гиголаев: "Надеюсь, Хабиб поможет "Анжи" в игре с ЦСКА"

Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев поделился ожиданиями от домашней игры 11-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- В гости приедет очередной сильный соперник – ЦСКА. Тренерский штаб как-то особенно готовил вас к игре с армейцами?

- Готовились мы в обычном режиме. Думаю, что перед встречей тренеры укажут нам на какие-то плюсы и минусы соперника.

- Как известно, первый удар по мячу нанесет Хабиб Нурмагомедов. Как ты думаешь, его присутствие как-то может повлиять на настрой команды?

- На прошлой домашней игре после первого удара Забита Магомедшарипова мы выиграли у "Зенита". Надеюсь, приход Хабиба поможет нам обыграть ЦСКА. Мы ждем и наших болельщиков. Они нам нужны!