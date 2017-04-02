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Роланд Гиголаев: "Амкар" пропустил гол от "Терека" из-за неразберихи"

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Полузащитник "Амкара" Роланд Гиголаев в перерыве матча 21-го утра чемпионата России с "Тереком" подчеркнул, что команда пропустила гол от грозненцев из-за возникшей неразберихи.

На 31-й минуте Магомед Митришев нанес результативный удар после передачи с правого фланга от полузащитника Одисе Роши, сравняв счет.

- Пропущенный гол? "Терек" провел атаку, последовала неразбериха, - сказал Гиголаев в эфире телеканала "Наш футбол". - После удара мяч скакнул перед Хомичем и оказался в воротах.

"Амкар" играет в пять защитников, поэтому, можно сказать, я один на фланге. Крайним игрокам нужно быть активными как в обороне, так и в атаке.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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