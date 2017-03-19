23:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ролан Гусев: "Витинью стал совершенно другим футболистом"

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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающий Витинью, вернувшийся в армейский клуб из аренды, стал по-другому относиться к делу. По словам Гусева, другому форварду ЦСКА Аарону Оланаре нужно еще набрать форму.

– Видно, что Витинью повзрослел?

– Конечно! Совершено другой футболист. Видно, что по-другому относится к делу. Сейчас уже адаптировался в ЦСКА.

– Оланаре по-прежнему тяжеловат?

– Это и понятно. Он очень много пропустил. Надо еще набрать форму. Но потенциал виден. Верю, что постепенно он вернется на свой прежний уровень.

– Как вам Тошич на позиции левого бровочника?

– Зорану тяжеловато. Нужно же не только атаковать, но и обороняться. Приходится много отрабатывать сзади. Тут, думаю, все зависит от его желания. Если хочет играть, сможет перестроиться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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