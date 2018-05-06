Ролан Гусев: "Верю, что ЦСКА возьмет серебро"

Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о гонке за второе место в РФПЛ.

- Верю, что армейцы возьмут серебро, - сообщил Гусев. - Будем ждать, что "Динамо" отберет очки у "Спартака", а мы обыграем "Анжи". Только на это надеяться надо.

- Помимо Головина, кто в нашем чемпионате так хладнокровно завершал моменты?

- Забивали и лучше. Конечно, здорово исполнил, вообще, молодец.

За тур до финиша чемпионата России ЦСКА с 55 очками занимает третье место, отставая на одно от "Спартака", но опережая на два "Краснодар". (Евгений БЕЛОУСОВ)