Ролан Гусев: "Вернблум еще никому не нанес травму"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев встал на защиту хавбека армейцев Понтуса Вернблума. По мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке. Арбитр встречи Сергей Карасев показал ему только желтую карточку.
– В плане жесткости у него все нормально. Правильно идет в отбор, - считает Гусев. - По-моему, швед еще никому не нанес травму. Он всегда играет в мяч, а не в ноги. Он сам по себе довольно крупный игрок, поэтому когда на тебя несется, всем становится страшновато.
– А что же надо ему в себе исправить?
– Просто иногда нужно совладать со своими эмоциями – убрать крики, шум, гам. Не стоит бросаться на судей – это перебор. А в остальном – все нормально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
spetrov
lavrentev01, посмотри еще раз, сколько он уже играет за нас. Может быть пора уже перестать истерить при каждом случае его жесткой игры? Вы же не кисейные барышни, в конце концов.
16:49
lavrentev01
А когда нанесет - можно будет сказать "Ну он же ведь не убил его"
16:29
sc#6
"У вас несчастные случаи на стройке были? - Нет. -Будут!" (с)
16:28