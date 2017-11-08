Ролан Гусев: "Вернблум еще никому не нанес травму"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев встал на защиту хавбека армейцев Понтуса Вернблума. По мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке. Арбитр встречи Сергей Карасев показал ему только желтую карточку.

– В плане жесткости у него все нормально. Правильно идет в отбор, - считает Гусев. - По-моему, швед еще никому не нанес травму. Он всегда играет в мяч, а не в ноги. Он сам по себе довольно крупный игрок, поэтому когда на тебя несется, всем становится страшновато.

– А что же надо ему в себе исправить?

– Просто иногда нужно совладать со своими эмоциями – убрать крики, шум, гам. Не стоит бросаться на судей – это перебор. А в остальном – все нормально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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