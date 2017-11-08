Ролан Гусев: "В премьер-лиге есть ребята и пожестче Вернблума"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что в чемпионате России есть игроки более жесткие, чем хавбек армейцев Понтус Вернблум. По мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке. Арбитр встречи Сергей Карасев показал ему только желтую карточку.

– Вернблум – самый жесткий игрок премьер-лиги?

– Один из самых эмоциональных. По-спортивному злой, заведенный, заряженный на борьбу. А так – есть ребята и пожестче.

– Игорь Денисов?

– Нет. Не хочу называть имен. Но есть ребята, которые специально мимо мяча по ногам заряжают. Я таких видел. А вот насчет Вернблума я бы так сильно не шумел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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