16:55 | Футбол — РФПЛ

Ролан Гусев: "В премьер-лиге есть ребята и пожестче Вернблума"

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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что в чемпионате России есть игроки более жесткие, чем хавбек армейцев Понтус ВернблумПо мнению многих болельщиков, швед заслуживал удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) за фол на Алексее Миранчуке. Арбитр встречи Сергей Карасев показал ему только желтую карточку.

– Вернблум – самый жесткий игрок премьер-лиги?

– Один из самых эмоциональных. По-спортивному злой, заведенный, заряженный на борьбу. А так – есть ребята и пожестче.

– Игорь Денисов?

– Нет. Не хочу называть имен. Но есть ребята, которые специально мимо мяча по ногам заряжают. Я таких видел. А вот насчет Вернблума я бы так сильно не шумел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Вернблума //
Выходки Вернблума - позор российских судей

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Вот пожёстче Понтуса за последние годы не видел. Раньше был Рахимич, а ещё раньше Юра Ковтун и Горлукович костоломы.

17:03