Ролан Гусев в четвертый раз стал отцом

В семье 3-кратного чемпиона России, бывшего полузащитника ЦСКА и национальной команды Ролана Гусева родился мальчик. Родители назвали его Адрианом. Отметим, что Гусевы уже воспитывают дочку и двух сыновей.

За свою карьеру выступал в составе таких команд, как московское "Динамо", ЦСКА, "Днепр" и киевский "Арсенал". Также на его счету 32 матча за сборную России, в составе которой он отметился одним голом.