Ролан Гусев в четвертый раз стал отцом

В семье 3-кратного чемпиона России, бывшего полузащитника ЦСКА и национальной команды Ролана Гусева родился мальчик. Родители назвали его Адрианом. Отметим, что Гусевы уже воспитывают дочку и двух сыновей.
За свою карьеру выступал в составе таких команд, как московское "Динамо", ЦСКА, "Днепр" и киевский "Арсенал". Также на его счету 32 матча за сборную России, в составе которой он отметился одним голом.
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Днепр Днепропетровск (Футбол)
- Арсенал К
- Ролан Гусев
mikeV
Что за тупая фраза - в 4-й раз стал отцом? Он что, отец только во время рождения ребёнка? Сразу после рождения перестаёт быть отцом, пока следующий на свет не появится?
13:52