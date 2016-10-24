Ролан Гусев: "Слуцкому нужно встретиться с болельщиками ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий должен встретиться с болельщиками команды. В последнее время фанаты все чаще проявляют недовольство работой наставника, вывешивая в том числе оскорбительные баннеры на матчах.

– Правильно написали болельщики – им надо просто встретиться, пообщаться, расставить все точки над i, – цитирует ТАСС Гусева. – У нас и фанаты адекватные ребята, и сам Слуцкий интеллигентный человек, поэтому в этой ситуации надо провести диалог. Я думаю, что это решит данную проблему. Фанаты выскажутся, Слуцкий расскажет свою позицию, и все должно будет утихомириться.