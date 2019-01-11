Ролан Гусев: "Счастлив вернуться в армейский клуб"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев, который на днях стал ассистентом главного тренера Максима Бокова в работе с командой 2004 года рождения, дал интервью клубной пресс-службе армейцев.

– Я счастлив вернуться в армейский клуб! Перед первой тренировкой присутствовало небольшое волнение. Благодарен руководству клуба в лице Романа Бабаева и директору ДЮСШ ПФК ЦСКА Олегу Корнаухову за приглашение в академию. Буду стараться влиться как можно быстрее. Сейчас помогаю Максиму Бокову. Его опыт мне пригодится, я в этом деле еще совсем сырой. Постепенно буду учиться этому ремеслу. Безумно интересная работа!

– Для первого опыта принципиально было, с каким возрастом начать работу?

– Нет, никакой принципиальности не было. Наверное, с малышами шести-семи лет было бы тяжеловато, а этим ребятам уже по 14-15 лет, им легче донести какие-то идеи, принципы, – цитирует Гусева пресс-служба ЦСКА.

– Первые тренировки уже позади. Как считаете, быстро удастся наладить контакт с ребятами и с Максимом Эдуардовичем?

– Слишком быстро ничего не бывает, но буду работать, чтобы хорошие продуктивные отношения сложились как можно скорее. Я понимаю принципы Максима Эдуардовича, мы говорим на одном футбольном языке, понимаю, что он хочет, поддерживаю его идеи. Стараюсь предлагать и свои, подсказываю, как лучше действовать полузащитникам в атаке. Думаю, что контакт с игроками и тренерами наладим, проблем не будет.

– Будут мастер-классы от Ролана Гусева, как бить штрафные?

– (Улыбается.) Тут и так собраны талантливые ребята. Так, как раньше, я уже пробить не смогу, но подсказать, как правильно ногу подставить, еще какие-то детали, конечно, можно.