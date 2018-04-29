Ролан Гусев: "Рано ставить крест на Заболотном в "Зените"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев считает, что "Зениту" не стоит списывать со счетов форварда Антона Заболотного. Заболотный перешел в питерский клуб этой зимой и в 13 матчах во всех турнирах не забил ни одного мяча. В сегодняшней встрече против ЦСКА (0:0) он отыграл 90 минут.

– Антон старался, открывался, искал себя на поле. Здесь к нему вопросов нет, - сказал Гусев. - Но надо понимать: одно дело блистать в "Тосно", другое – забивать в "Зените". Две совершенно разные вещи! Пока у Заболотного далеко не все получается. Да, борется, прессингует. Неплохо себя проявил в первом тайме, когда прошел двух защитников и шведой пытался закрутить мяч в дальний угол. Принял нестандартное решение – здорово сыграл! Однако голов нет… Человек продолжает себя искать.

– Найдет ли?

– Крест на нем в "Зените" ставить рано. Ни в коем случае не стоит этого делать! Ему еще нужно дать время. Выводы можно будет делать только в следующем чемпионате, не раньше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гусева //

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