13:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ролан Гусев: "Пока ЦСКА не адаптировался к отсутствию Еременко"

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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев не верит в то, что хавбек Роман Еременко мог принимать запрещенные препараты. Сегодня в Ньоне УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело игрока армейцев и сборной Финляндии.

- Роман был ключевой фигурой в ЦСКА. После того как Еременко, Дзагоев  и Муса покинули команду, армейцы сильно потеряли в качестве. На сегодняшний момент ЦСКА не адаптирован без этих игроков. Даже не предполагаю, какое решение вынесет суд. Могу сказать одно: зная Рому, видя его профессионализм, сложно поверить, что он принимал какие-то запрещенные препараты. Сильно в этом сомневаюсь! (Любовь КОНЯЕВА)

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex1507

Как был? Как принимал? Не может быть. Один без команды? От всех скрываясь?

13:55

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