Ролан Гусев: "Пока ЦСКА не адаптировался к отсутствию Еременко"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев не верит в то, что хавбек Роман Еременко мог принимать запрещенные препараты. Сегодня в Ньоне УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело игрока армейцев и сборной Финляндии.

- Роман был ключевой фигурой в ЦСКА. После того как Еременко, Дзагоев и Муса покинули команду, армейцы сильно потеряли в качестве. На сегодняшний момент ЦСКА не адаптирован без этих игроков. Даже не предполагаю, какое решение вынесет суд. Могу сказать одно: зная Рому, видя его профессионализм, сложно поверить, что он принимал какие-то запрещенные препараты. Сильно в этом сомневаюсь! (Любовь КОНЯЕВА)

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!