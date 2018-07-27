17:38 | Футбол — РПЛ

Ролан Гусев: "Переход Головина в "Монако" - хорошая новость для всего российского футбола"


Экс-полузащитник ЦСКА  Ролан Гусев заявил, что хавбек Александр Головин правильно сделал, что перешел в "Монако". Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

Переход Головина – хорошая новость для российского футбола, - цитирует РИА Новости Гусева. - Молодой и перспективный парень уехал в "Монако" и правильно сделал, потому что он уже проявил себя и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира, благодаря чему его купил хороший европейский клуб. 

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //
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https://rsport.ria.ru/football/20180727/1139805570.html

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