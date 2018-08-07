Ролан Гусев о трансфере Романа Еременко в “Спартак": “Для меня после “Динамо” перейти к красно-белым было бы неправильно”

Экс-полузащитник ЦСКА и "Динамо" Ролан Гусев заявил "СЭ", что не понимает мотивы Романа Еременко, который заключил контракт со “Спартаком”.

В октябре 2016 года финн дисквалифицирован на два года, после того, как в его организме были обнаружены следы кокаина. Начиная с 7 августа этого года полузащитник сможет тренироваться с профессиональной командой, а с 6 октября он имеет право играть.

– Не знаю какие у Романа мотивы, но по отношению к ЦСКА это поступок, конечно, не очень хороший, – сказал Гусев. – Ситуация сложная, надо послушать Еременко, другие заинтересованные стороны, ведь неизвестно хотел ли ЦСКА подписывать с ним контракт. Может быть, сам футболист стал более спокойно относится к таким противостоянию армейцев со “Спартаком”. Я в свое время не смог так поступить, потому после “Динамо” перейти к красно-белым посчитал неправильным. (Никита АРМАНД)​