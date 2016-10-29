Ролан Гусев: "Не считаю, что Слуцкий в чем-то виноват"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает, что армейцы проиграли "Спартаку" (1:3) в матче 12-го тура премьер-лиги из-за кадровых проблем. Он отметил, что наставник ЦСКА Леонид Слуцкий не виноват в неудачах команды.

– При чем здесь Слуцкий? Уберите сейчас из "Барселоны" (Лионеля) Месси, Неймара и (Луиса) Суареса, пусть такое сравнение и очень громкое, – цитирует "Р-Спорт" Гусева. – И что тогда сделает Луис Энрике? Это будут две разные команды. Тренер всегда исходит из того, какие игроки у него есть. Когда все в строю, он дает им тактику, а они ей следуют. Не считаю, что Слуцкий сейчас в чем-то виноват. Так сложилось. Нет замен тем, кто выбыл.