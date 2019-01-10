Ролан Гусев начал работу в академии ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в академии клуба, сообщает официальный сайт армейцев. Он будет помогать Максиму Бокову в работе с командой 2004 года рождения.

Ролан Гусев защищал цвета ЦСКА с 2002 по 2007 год, выиграл с командой три чемпионата России, четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2003 он стал лучшим бомбардиром премьер-лиги.

Карьеру Гусев завершил в 2011 году в киевском "Арсенале".